Il 22 luglio, verso mezzogiorno, il Papa ha lasciato il Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra e si è spostato al Monastero di San Benedetto a Subiaco.

Verso mezzogiorno di oggi, 22 luglio, lasciato il Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra, Leone XIV ha raggiunto il Monastero di San Benedetto a Subiaco. Dopo aver meditato davanti all’affresco di San Francesco e baciato la statua di San Benedetto, ha recitato il Padre Nostro con i monaci. Infine è salito al Monastero di Santa Scolastica, dove si è fermato a pranzo con la comunità benedettina e ha fatto visita ai chiostri e al convento . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Vaticannews.va - Subiaco, il Papa visita i Monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Subiaco (Roma) SCOLASTICA E IL FRATELLO BENEDETTO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I luoghi dell’archeologia – visita al museo di Santa Scolastica

Papa riceve la Capitaneria di San Benedetto: un dono per i 50 anniDurante un’udienza, il Papa ha ricevuto una delegazione della Capitaneria di San Benedetto, che ha portato un dono speciale in occasione del loro 50°...

Papa Leone XIV visita i monasteri di SubiacoPapa Leone XIV ha visitato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 luglio, i monasteri benedettini di Subiaco ... laquilablog.it

Papa Leone XIV in visita ai monasteri benedettini di SubiacoDopo aver lasciato il Santuario di Vallepietra, Leone XIV ha raggiunto il Monastero di San Benedetto a Subiaco. Ne ha dato notizia la Sala Stampa della Santa Sede. acistampa.com