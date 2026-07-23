La voce unica di Giorgia illumina Pisa | Ho voglia di scrivere nuove canzoni

Giorgia ha annunciato di voler scrivere nuove canzoni, mentre si prepara a concludere il suo tour autunnale. La cantante ha dichiarato che le emozioni sono regali a cui non ci si abitua mai. Attualmente, il suo “G - Last Call Tour” non prevede tappe in Toscana, ma la voce unica di Pisa continua a risplendere. La cantante si dice convinta di voler continuare a creare musica, anche se il tour si avvicina alla fine.

di Andrea Spinelli PISA "Le emozioni sono regali a cui non ci si abitua mai". Giorgia se ne dice convinta rispondendo alla “penultima” chiamata dei palcoscenici, visto che il suo “G - Last Call Tour“ l’ha in calendario per l’autunno e non tocca la Toscana. Ultime fiammate, quindi, stasera in piazza dei Cavalieri al Pisa Summer Knights. "Abituata a non prendere la vita per scontata, sono rimasta stupita dal vivere un momento di musica meraviglioso come accaduto in questi due anni. Come se avessi riavvolto il film ricominciando la mia storia da capo. Ma bene". Perché, aveva iniziato male? "No. È che a volte uno ricomincia, ma non va proprio a capo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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L'unica - Giorgia ( Milano 2026)

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