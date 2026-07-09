È da questa consapevolezza che nasce Bimoo, un servizio ideato da tre founder giovanissimi - Emmanuel Aiello, 21 anni, Emanuele Puccetti, 20, e Giorgio Rossellini, 18 - che organizza incontri tra persone compatibili partendo da una semplice chat su WhatsApp. Nessuna app da scaricare, nessun gruppo di sconosciuti, nessuna dinamica da dating app: l'obiettivo è fare amicizia e creare connessioni reali. Tra chi ha deciso di provarlo c'è Eric, 19 anni, studente della Val di Susa, che in un momento particolarmente delicato della sua vita ha scelto di accettare l'invito di 5 perfetti sconosciuti. Ci siamo fatti raccontare da lui questa nuova modalità di conoscenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho scritto a un chatbot e ho trovato un amico vero. Molti giovani come me hanno voglia di conoscere persone nuove, ma fanno fatica a fare il primo passo»: la storia di Eric e di Bimoo, il servizio che aiuta la Gen Z a incontrarsi dal vivo

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GOSSIP: MOSTRO A LOLLO E AL MARANZA LA MIA NUOVA FIDANZATA E LE LORO RAGAZZE SI INGELOSISCONO

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