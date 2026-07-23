La ‘vittoria’ di Lorenzo all’Eredità | quanto ha vinto il 26enne cesenate

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 26 anni proveniente da Cesena ha vinto durante la puntata di mercoledì 22 luglio di Eredità Summer, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La trasmissione si è svolta nella fascia di accesso al prime time estivo per la prima volta. La vittoria del concorrente ha attirato l’attenzione locale, senza specificare l’ammontare del premio vinto. La puntata è andata in onda in prima serata, con il pubblico che ha seguito l’evento.

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Cesena, 23 luglio 2026 – Cesena festeggia il suo nuovo campione televisivo: il 26enne Lorenzo. E’ stato lui il protagonista della puntata di mercoledì 22 luglio dell’ Eredità Summer, il celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni e approdato per la prima volta nella fascia d'accesso al prime time estivo. Tra le novità del programma, la musica firmata da DJ Molella e le coreografie dei ballerini, Lorenzo ha saputo farsi strada con grande lucidità attraverso i vari giochi della serata, fino ad approdare alla sfida decisiva dei "60 Secondi" contro il concorrente Andrea. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacavasco-in-visita-a-sindaco-cb9e795e La scelta coraggiosa alla Ghigliottina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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