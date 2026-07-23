La ‘vittoria’ di Lorenzo all’Eredità | quanto ha vinto il 26enne cesenate

Notizia in breve

Un giovane di 26 anni proveniente da Cesena ha vinto durante la puntata di mercoledì 22 luglio di Eredità Summer, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La trasmissione si è svolta nella fascia di accesso al prime time estivo per la prima volta. La vittoria del concorrente ha attirato l’attenzione locale, senza specificare l’ammontare del premio vinto. La puntata è andata in onda in prima serata, con il pubblico che ha seguito l’evento.