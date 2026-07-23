La ‘vittoria’ di Lorenzo all’Eredità | quanto ha vinto il 26enne cesenate
Un giovane di 26 anni proveniente da Cesena ha vinto durante la puntata di mercoledì 22 luglio di Eredità Summer, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La trasmissione si è svolta nella fascia di accesso al prime time estivo per la prima volta. La vittoria del concorrente ha attirato l’attenzione locale, senza specificare l’ammontare del premio vinto. La puntata è andata in onda in prima serata, con il pubblico che ha seguito l’evento.
Cesena, 23 luglio 2026 – Cesena festeggia il suo nuovo campione televisivo: il 26enne Lorenzo. E’ stato lui il protagonista della puntata di mercoledì 22 luglio dell’ Eredità Summer, il celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni e approdato per la prima volta nella fascia d'accesso al prime time estivo. Tra le novità del programma, la musica firmata da DJ Molella e le coreografie dei ballerini, Lorenzo ha saputo farsi strada con grande lucidità attraverso i vari giochi della serata, fino ad approdare alla sfida decisiva dei "60 Secondi" contro il concorrente Andrea. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacavasco-in-visita-a-sindaco-cb9e795e La scelta coraggiosa alla Ghigliottina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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