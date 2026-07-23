La Verità e Saviano condannato per gli articoli copiati in Gomorra

Roberto Saviano è stato condannato a pagare 10 mila euro di risarcimento per aver copiato articoli di giornale senza citarne la fonte nel libro Gomorra. La sentenza pone fine a una causa legale avviata nel 2008 tra il quotidiano locale e lo scrittore. La decisione si riferisce a contenuti riprodotti senza autorizzazione o attribuzione corretta, chiudendo così il contenzioso iniziato più di dieci anni fa.

Roberto Saviano dovrà risarcire 10 mila euro per gli articoli di giornale riprodotti in Gomorra senza citare la fonte.Arriva così la parola fine al contenzioso iniziato nel 2008 tra il Corriere di Caserta, le Cronache di Napoli e lo scrittore. A giudizio, fa sapere oggi La Verità, era l’illegittima riproduzione nel testo dell’opera di alcuni articoli pubblicati sui due giornali della Libra. Che erano stati testualmente e fedelmente riprodotti, senza alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori. Saviano e il rirsarcimento per gli articoli. La Corte d’appello di Napoli nel 2024 aveva rivisto al rialzo le somme dovute dopo una decisione della Cassazione: all’inizio erano 6 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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