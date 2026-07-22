La Cassazione ha stabilito che l’autore di un libro sulla criminalità organizzata deve pagare 10mila euro di risarcimento per aver riprodotto senza citare le fonti alcuni articoli di giornale. La decisione riguarda la riproduzione di contenuti pubblicati su quotidiani e riviste nel testo, senza adeguata attribuzione. La sentenza non prevede ulteriori penali o danni economici oltre la somma stabilita. La questione riguarda la proprietà intellettuale e la corretta citazione delle fonti.

La sentenza, in un certo senso, è favorevole a Roberto Saviano: diecimila euro di risarcimento per gli articoli di giornale riprodotti, o sarebbe il caso di dire copiati, senza citare la fonte sul libro “Gomorra”, ma senza ulteriore aggravio economico. Magra consolazione, per Saviano, da anni alle prese con le cause di plagio di giornalisti campani che negli anni in cui lui preparava “ Gomorra ” scrivevano articoli in cui raccontavano le vicende di camorra, poi riprese nel libro, e in alcuni casi dovevano anche difendersi dalle accuse di essere conniventi. Negli anni, a partire dall’undicesima ristampa di “ Gomorra “, la Mondadori è stata costretta dalle sentenze avverse a inserire nel libro le fonti citate da Saviano, sia i cronisti, tra cui Simone Di Meo, sia gli articoli e le testate da cui sono state attinte le notizie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Cassazione ha deciso: Saviano risarcirà 10mila euro per articoli copiati e inseriti in “Gomorra”

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