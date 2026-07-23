Puok ha fatto parlare di sé per aver inserito nella sua proposta gastronomica tutta la tradizione napoletana, conquistando molti clienti. La storia del locale nasce dall’incontro tra due mondi, senza limitarsi a creare un semplice panino. La scelta di includere ingredienti e sapori tipici della tradizione partenopea ha attirato l’attenzione, portando il locale a distinguersi nel panorama locale. La strategia si basa sull’unione di autenticità e innovazione nel settore della ristorazione.

La storia di Puok nasce esattamente nel punto in cui questi due mondi si incontrano. Perché l’intuizione di Egidio Cerrone non è stata semplicemente reinventare il panino. È stata prendere la memoria gastronomica napoletana, quella più popolare, domestica, quasi affettiva, e tradurla in un linguaggio contemporaneo capace di parlare ai ragazzi di oggi. Una specie di ponte tra la cucina delle nonne e la cultura pop. È questo il senso più profondo della «marenna del futuro», la «merenda» napoletana rivisitata, ovvero il concetto che oggi definisce l’identità di Puok. Non un esercizio gourmet, non una provocazione creativa, ma il tentativo di riportare la cucina tradizionale dentro la vita reale delle persone contemporanee. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia Puok che nel suo panino ha messo tutta la tradizione napoletana (e tutti lo adorano)

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