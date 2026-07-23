Una dottoressa in giorno di riposo ha soccorso una ciclista di 16 anni rimasta a terra e non rispondeva. La professionista ha agito come farebbe ogni medico, prestando le prime cure. La giovane ciclista, campionessa regionale e atleta da otto anni, si preparava ai campionati nazionali in agosto. La scena si è svolta in una giornata normale, con la dottoressa che ha assistito la ragazza fino all’arrivo dei soccorsi.

Per Elena, giovane ciclista, le due ruote sono insieme progetto di vita e ansia di vittoria. 16 anni, da 8 atleta, campionessa regionale, attesa in agosto ai campionati nazionali. Silvia ed Elena non si sarebbero probabilmente mai incontrate se in una domenica come tante, durante una gara, Elena colpisce un palo, poi un albero poi cade battendo violentemente la testa e non si rialza. Silvia abita lì vicino, ha appena finito di lavare il cane, sente le sirene ed esce di casa. Il resto sono venti minuti di chiamate, ossigeno, infusioni di liquidi. Silvia che fa chiamare il marito Emanuele, i volontari che fanno il possibile, i soccorsi che arrivano in tempo perfetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Silvia Orazio, la dottoressa che, nel giorno di riposo, salva una ciclista di 16 anni: «Era a terra, non rispondeva. Ho fatto quello che ogni medico farebbe»

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