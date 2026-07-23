La sfida di sostituire Akor Adams
Ieri è stata annunciata la difficoltà nel trovare un sostituto per Akor Adams nella serie ALiga. La squadra sta cercando un giocatore che possa coprire il ruolo lasciato vuoto dall’attaccante, ma finora non sono stati individuati candidati idonei. La ricerca continua senza indicazioni di tempi certi per la soluzione. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati resi noti dettagli sulle trattative in corso.
2026-07-23 11:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Ieri, mercoledì, è diventata ufficiale trasferire Di Akor Adams al Venezia una trattativa che parte più di 16 milioni di euro fissi (in un’operazione che potrebbe andare via se una serie di variabili Fino a il 23 ). Con la partenza del nigeriano, che forse sarà il protagonista della più grande vendita del Siviglia quest’estate, il capocannoniere della squadra biancorossa dello scorso anno. E trovare un gol sul mercato non è facile. Il “9” era fondamentale per il suo dieci gol affinché il Siviglia raggiunga la permanenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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