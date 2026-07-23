La sanità privata cresce del 3,7% nel 2025 | il report

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, la sanità privata italiana cresce del 3,7%. Il settore si espande principalmente grazie all’assistenza agli anziani. La redditività del settore migliora rispetto agli anni passati, anche se ancora non raggiunge i livelli pre-pandemia.

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La sanità privata italiana continua a crescere, trainata soprattutto dall’ assistenza agli anziani, mentre migliora la redditività del settore pur rimanendo lontana dai livelli precedenti alla pandemia. È quanto emerge dall’aggiornamento del report dell’ Area Studi Mediobanca sui principali operatori sanitari privati italiani, che analizza i bilanci di 38 gruppi con fatturato superiore ai 100 milioni di euro. Per il 2025 è prevista una crescita aggregata del giro d’affari del 3,7%. L’incremento più marcato riguarda i gestori di strutture per anziani (+7,9%), seguiti dall’assistenza ospedaliera (+3,9%), dalla diagnostica (+2,8%) e dalla riabilitazione (+2,6%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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