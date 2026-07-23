La sanità privata italiana continua a crescere, trainata soprattutto dall’ assistenza agli anziani, mentre migliora la redditività del settore pur rimanendo lontana dai livelli precedenti alla pandemia. È quanto emerge dall’aggiornamento del report dell’ Area Studi Mediobanca sui principali operatori sanitari privati italiani, che analizza i bilanci di 38 gruppi con fatturato superiore ai 100 milioni di euro. Per il 2025 è prevista una crescita aggregata del giro d’affari del 3,7%. L’incremento più marcato riguarda i gestori di strutture per anziani (+7,9%), seguiti dall’assistenza ospedaliera (+3,9%), dalla diagnostica (+2,8%) e dalla riabilitazione (+2,6%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La sanità privata cresce del 3,7% nel 2025: il report

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I MIGLIORI VS I PEGGIORI PAESI PER I GIOVANI PROFESSIONISTI NEL 2026

Notizie e thread social correlati

A Carpi cresce il turismo: nel 2025 arrivi aumentati del 10%Nel 2025, il numero di arrivi turistici a Carpi è aumentato del 10% rispetto all’anno precedente.

Leggi anche: Istat, Pil e occupazione: il Mezzogiorno cresce più del Centro Nord nel 2025

Temi più discussi: La Sanità privata cresce del 3,7%, chi gestisce le Rsa raddoppia la crescita; Sanità privata. Fatturato in crescita a 13,4 miliardi. Ma redditività ancora sotto i livelli pre-Covid; Sanità privata: ricavi in crescita anche nel 2025; Sanità privata, report Mediobanca: nel 2025 giro d’affari a +3,7%. Salgono ricavi e occupazione.

La Sanità privata cresce del 3,7%, chi gestisce le Rsa raddoppia la crescita @sole24ore Se hai una visita urgente sei costretto a rivolgerti ai privati,perchè se ti rivolgi alla Sanità pubblica campa cavallo. E intanto Madama la marchesa parla solo di Roggero o x.com

La Sanità privata cresce del 3,7%, chi gestisce le Rsa raddoppia la crescitaLa redditività è in recupero, ma con margini inferiori ai livelli prima del Covid. Al primo posto per ricavi Papiniano, holding Gruppo San Donato e San Raffaele, che precede Humanitas ... ilsole24ore.com

La sanità privata cresce del 3,7% nel 2025: il reportLa sanità privata italiana continua a crescere, trainata soprattutto dall’assistenza agli anziani, mentre migliora la redditività del settore pur rimanendo lontana dai livelli precedenti alla pandemia ... lapresse.it