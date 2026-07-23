Durante la puntata del 23 luglio, una concorrente di “La Ruota della Fortuna” ha avuto difficoltà a completare una frase sul film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Bastava una sola parola, ma non è riuscita a riconoscere il detective del film. La scena ha sorpreso il pubblico e il conduttore, con Gerry Scotti che si è mostrato incredulo di fronte alla mancata risposta.

Bastava una sola parola per completare il tabellone, ma è proprio lì che tutto si è fermato. Nella puntata del 23 luglio de La Ruota della Fortuna, una concorrente ha sorpreso pubblico e conduttori non riuscendo a riconoscere l’intuitivo detective, l’unico termine mancante in una frase dedicata al celebre film Chi ha incastrato Roger Rabbit. La reazione di Gerry Scotti e Samira Lui è stata immediata: tra incredulità, battute e sorrisi, il siparietto è diventato uno dei momenti più commentati della serata, pure sui social. E il bello è che, nonostante quell’attimo di esitazione, la protagonista della vicenda è riuscita comunque a prendersi la rivincita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui sbotta su Roger Rabbit. Anche Gerry Scotti è incredulo

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