Durante la puntata del 30 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha commentato la partecipazione di Samira Lui, affermando che le mancherà. Ha anche scherzato sullo stop improvviso di una partita, aggiungendo un tocco di umorismo alla trasmissione. La puntata ha visto momenti di tensione e divertimento, con vari concorrenti coinvolti in giochi e colpi di scena. Scotti ha concluso con un sorriso, lasciando intendere che l’esperienza con Samira Lui rimarrà nei ricordi.

La puntata del 30 maggio de La Ruota della Fortuna regala risate e una partita ricca di colpi di scena. Al centro sempre Samira Lui e Gerry Scotti, pronti a scambiarsi battute e a divertire il pubblico. La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira Lui non si fermano. Gerry Scotti si prepara a chiudere un altro mese ricco di successi con La Ruota della Fortuna, affiancato come sempre da Samira Lui. Il programma di Canale 5 ha ormai conquistato il favore del pubblico, ottenendo grandi ascolti e uno share che, più di una volta, ha battuto ogni record. A rendere speciale la trasmissione il rapporto fra Samira e Gerry, ma anche dei precisi rituali. Il primo è senza dubbio l’ingresso in studio della showgirl, annunciata ogni volta in modo diverso dal conduttore e pronta ad esibirsi in un balletto sulle scale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: “Mi mancherà” e scherza sullo stop

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SCANDALO RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI SCOPRE COSA STA FACENDO SAMIRA DI NASCOSTO

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