L’Unione europea sta spostando l’attenzione dalla regolamentazione della concorrenza alla promozione della politica industriale. La nuova strategia mira a ridurre le dipendenze esterne, rafforzare la resilienza e aumentare la sovranità digitale. Tuttavia, la regolazione da sola non garantisce la sovranità: sono necessarie anche una domanda pubblica attiva, capacità industriale e nuovi strumenti di equilibrio tra gli Stati membri.

(Adnkronos) - L'Unione europea sta passando da una regolazione concentrata sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori a un intervento che persegue esplicitamente obiettivi di politica industriale: riduzione delle dipendenze, resilienza e sovranità digitale. Ma nel settore tecnologico le regole tradizionali non bastano a costruire capacità industriale. È l'analisi proposta da Antonio Manganelli, professore di diritto e politiche della concorrenza all'Università di Siena e ricercatore del Centre on Regulation in Europe. Il rapporto tra regolazione e politica industriale non è nuovo. La liberalizzazione delle utilities, per esempio, ha creato mercati che non sarebbero nati attraverso la sola apertura formale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La regolazione non crea da sola la sovranità: servono domanda pubblica, capacità industriale e nuovi contrappesi europei

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