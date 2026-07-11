Rischi del digitale nei bambini Novara | La mente infantile ha scarsa capacità di filtro e regolazione è basata sull’immediatezza

In un incontro a Novara, si è evidenziato che la mente dei bambini ha una scarsa capacità di filtro e regolazione, poiché si basa sull’immediatezza. Secondo gli esperti, i più piccoli imparano esplorando con i sensi, toccando e manipolando oggetti, mentre l’uso eccessivo di dispositivi digitali può interferire con questo processo. La discussione si è concentrata sui rischi di un’esposizione precoce alla tecnologia senza limiti adeguati.

C’è un tempo per ogni cosa; quando si parla di infanzia e tecnologia, però, questa regola d’oro viene spesso dimenticata. I più piccoli esplorano il mondo attraverso i sensi: hanno bisogno di toccare, manipolare, vivere esperienze tangibili. Il pedagogista Daniele Novara interviene sui social per riportare l’attenzione sulle reali necessità evolutive: “I bambini piccoli devono stare in un contesto sensoriale, pratico concreto ed esperienziale e fruire di un linguaggio anche molto iperealistico lontano da quello digitale.” Quante volte ci stupiamo di fronte all’abilità di un bambino che scorre le dita su un touchscreen? Questa apparente destrezza nasconde in realtà un’insidia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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