Broni (Pavia), 23 luglio 2026 – Dall’Oltrepò Pavese a Roma. Dalla cucina a una delle stanze dei bottoni. Monica Guioli, la regina delle torte, ha presentato in Senato il suo libro nel quale raccoglie diverse ricette antiche. Un libro che è una storia di rinascita. Monica, infatti, è passata attraverso la malattia, ha superato numerose traversie e ora, indossando il grembiule, ha conquistato la serenità. “Ho fatto la scuola alberghiera – ha raccontato nella sala Caduti di Nassirya del Senato dove è stata invitata dal vicepresidente Gian Marco Centinaio – e mi sono appassionata alla p reparazione di dolci e biscotti. Quando mi hanno proposto di scrivere il mio libro, ho pensato di non farcela, invece poi sono riuscita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - ‘La regina delle torte’: il libro di Monica Guioli approda in Senato dall’Oltrepò Pavese

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Busto - Il libro che profuma di dolci e di speranza

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