La principale differenza tra Calciopoli e Inter-arbitri-Rocchi è che qui la Procura non ha spulciato i telefonini

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sui presunti illeciti arbitrali legati a Rocchi e all’Inter, senza aver analizzato i telefonini coinvolti. A differenza di Calciopoli, questa indagine non ha approfondito i dispositivi di comunicazione dei soggetti coinvolti. La richiesta di archiviazione ha ridotto drasticamente l’attenzione pubblica sulla vicenda, che rimane poco chiara nei dettagli.

Si fa presto a dire archiviazione. Si scrive pochissimo dell’inchiesta arbitri-Rocchi-Inter. La richiesta di archiviazione della Procura di Milano ha messo il silenziatore a una vicenda invece dai contorni poco chiari. Molto poco chiari. Tant’è vero che le intercettazioni che accompagnano la richiesta di archiviazione per l’Inter fanno saltare dalla sedia. Emerge un quadro evidente di pressioni continue da parte dell’Inter sul designatore Rocchi. Non emerge, è vero, la sottomissione di Rocchi ai fini dell’alterazione del risultato. Ma Rocchi subisce eccome pressioni e da quel che ha mostrato la Procura di Milano le pressioni vengono da un solo club: l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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