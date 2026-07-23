La pizza numero uno in Italia è a Milano
Una pizzeria di Milano si è aggiudicata il titolo di miglior pizza in Italia, secondo una classifica ufficiale. Per la prima volta, la città supera altre località e si posiziona in cima alla lista, confermando la sua crescente reputazione nel settore. La vittoria è stata annunciata dopo una selezione che ha coinvolto diversi criteri di valutazione, tra cui qualità degli ingredienti e tecniche di preparazione. La pizzeria premiata si trova nel centro di Milano.
Doveva accadere. Era nell’aria, quell’aria che sa di farina e di forno un po’ bruciacchiato. Milano conquista per la prima volta la vetta della pizza italiana. A incoronare la città è la nuova edizione di 50 Top Pizza Italia 2026, la guida internazionale dedicata alle migliori pizzerie del Paese, che assegna il primo posto a Confine, il locale aperto tre anni fa nelle Cinque Vie da Francesco Capece e Mario Ventura e del cui nuovo menu vi abbiamo parlato qualche giorno fa https:www.ilgiornale.itnewsretrogustoconfine-sposta-ancora-confine-2693926.html#:~:text=Confine%20sposta%20ancora,con%20il%20mondo. Un risultato che segna un passaggio significativo nella geografia della pizza contemporanea: dopo anni di dominio campano, è una pizzeria milanese a guidare la classifica nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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