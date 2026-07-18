La luce naturale estiva mette in risalto i toni gialli dei limoni, che sono protagonisti di una composizione di tavola. La collezione “Dolce Vita” di Louis Vuitton utilizza i motivi Monogram Flowers, integrandoli con dettagli di agrumi nel centrotavola.

L a luce del giorno accende il giallo dei limoni, che diventano il filo conduttore di una tavola fresca e raffinata. La collezione “ Dolce Vita” di Louis Vuitton, caratterizzata dai Monogram Flowers, dialoga con i dettagli agrumati del centrotavola. I portatovaglioli, un tocco di elegante ironia. Il miele si fa spazio sulle tavole italiane, ma non tutti lo conoscono X Leggi anche › La mise en place perfetta per mangiare all’aperto. I consigli di tre esperte Tavole estive: multipli di blu. Mettete da parte le composizioni troppo studiate. Una tovaglia a righe, piatti azzurri, bicchieri vintage e fiori freschi bastano a creare una tavola rilassata e luminosa, da completare con frutta di stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Regola numero uno, puntare sul colore. Numero due, dialogare con la luce estiva.

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ASSURDO: LUCREZIA E DAMIRIA SI VENDICANO SPORCANDO I VESTITI DI NICOLE! NON FA PACE CON SARA INCINTA

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