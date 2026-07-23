La piccola pesca artigianale si concentra sulla sostenibilità e sulle opportunità di sviluppo. Le attività si basano su pratiche tradizionali e su un rapporto diretto con il mare. Le associazioni di pescatori chiedono regolamenti più chiari e sostegni concreti per mantenere vive le attività. Si cercano soluzioni per migliorare la gestione delle risorse marine e favorire la continuità delle imprese, puntando su innovazione e tutela ambientale.

Il futuro della piccola pesca artigianale non si gioca soltanto in mare, ma anche nel confronto tra chi quel mare lo vive ogni giorno. È il messaggio emerso dall’incontro che si è svolto venerdì scorso al Villaggio della Piccola Pesca ’Il Cozzaro Nero’, dove una numerosa partecipazione di pescatori, cittadini, operatori e istituzioni ha confermato quanto il tema sia sentito dall’intero territorio. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Cogepa. di San Benedetto in collaborazione con Partners in Service Srl – Cea ’Ambiente e Mare’ della Regione Marche, rientra nella Campagna di informazione e promozione della Piccola Pesca Artigianale e del Prodotto Pnt Pesca e Acquacoltura 2025-2027, un percorso che punta a valorizzare il comparto e a rafforzare il legame tra mare, ambiente e comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piccola pesca guarda al futuro. Sostenibilità e opportunità di sviluppo

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