La nuova regina del rap italiano sbarca a Roma | Ele A in concerto a Testaccio Estate

Una rapper italiana si esibirà a Roma nel corso di un concerto in un noto quartiere. L’evento fa parte di un tour nazionale e attirerà appassionati e curiosi della scena urban. La cantante, considerata tra le più interessanti del momento, si esibirà in un locale di Testaccio. L’appuntamento è stato annunciato come un’occasione per ascoltare dal vivo le sue ultime produzioni. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e sarà aperto al pubblico.

Il rap italiano ha incoronato la sua nuova queen che, ora, è in tour in tutta Italia e toccherà ovviamente anche la Capitale: Ele A sbarca a Roma con un concerto che sarà ovviamente in grado di richiamare tutti gli appassionati della scena urban e i curiosi che vogliono scoprire una delle artiste più interessanti del momento. Sarà infatti tra le protagoniste di Testaccio Estate, la rassegna che anima le serate del quartiere romano con musica, spettacoli e nuove tendenze. LEGGI ANCHE: Maurizio Nichetti ritrova la locandina perduta di ‘Volere Volare’: «Una piccola scoperta archeologica urbana» Ele A porta il “26 Summer Tour” a Testaccio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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