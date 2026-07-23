L’Arezzo ha presentato la prima maglia della stagione 202627 e, nel giro di pochi minuti, i tifosi hanno presentato il conto. Il ritorno in Serie B meritava una divisa capace di emozionare, di ricordare la storia e magari anche di essere amaranto. Una richiesta apparentemente semplice, quasi banale. Ma nel calcio moderno la semplicità è considerata un’attività sovversiva. La nuova casacca firmata Rever presenta inserti bianchi e neri, il cavallino sul petto, lo sponsor UnoAerre e il nome del calciatore sul retro. Quello che molti sostenitori non sono riusciti a trovare, invece, è il colore sociale. Perché nelle fotografie diffuse dalla società la maglia appare decisamente rossa. 🔗 Leggi su Lortica.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lortica.it - La nuova maglia dell’Arezzo è rossa: l’amaranto forse arriva con la seconda spedizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ecco la nuova seconda maglia dell'Atalanta: bianca con tocco nerazzurroL'Atalanta ha presentato la sua nuova seconda maglia, bianca con dettagli nerazzurri.

Arriva Nunziante, e l’entusiasmo vola: Arezzo, la febbre amaranto è già partitaArezzo ha annunciato l’arrivo di Alessandro Nunziante, portiere classe 2007, in prestito dall’Udinese.

Temi più discussi: ACF Arezzo: Giulia Mancuso è una nuova calciatrice amaranto; Inter, 2^ maglia stile baseball e presentazione show a New York; Union Brescia, torna la V: ecco la nuova prima maglia; Presentata la nuova maglia dell’Union Brescia: la V è tornata.

NM LIVE - Petrazzuolo: Napoli, nell'amichevole con l'Arezzo nota di merito a Vergara, il più pimpante, nuova Maglia Away? Mi piace, c'è molta cura nei dettagli e attenzione ift.tt/a4gewD0 x.com

Carlotta D'Agui è il nuovo acquisto dell'Acf ArezzoAcf Arezzo acquista la centrocampista classe 2008 Carlotta D'Agui, cresciuta nella Reggina 1914 e con esperienze in Serie C e Serie B ... arezzonotizie.it

Via Plinio: quando più dell' 80% della strada è una distesa di asfalto per le auto reddit

ACF Arezzo, ingaggio per Teresa Penzo, nuova calciatrice amarantoCentrocampista classe 2005, Penzo approda ad Arezzo dopo l'ultima esperienza con la maglia del Napoli ... msn.com