la nuova maglia degli azzurri

Gli azzurri hanno presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-27, realizzata da Kappa Kombat Pro. La divisa è stata annunciata con lo slogan che indica un rinnovato senso di identità e orgoglio per il club in tutte le competizioni. La maglia è stata mostrata ufficialmente senza ulteriori dettagli su design, colori o caratteristiche tecniche. La presentazione ha segnato l’inizio della comunicazione ufficiale sulla nuova tenuta del team.

"L’identità prende nuova forma per rappresentare con orgoglio il Club in ogni competizione". È questo lo slogan con cui gli azzurri hanno reso nota la nuova Home Jersey dell’Empoli FC 202627, targata Kappa Kombat Pro. Una maglia che nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di raccontare il Club attraverso un linguaggio estetico contemporaneo, capace di valorizzarne l’identità e le radici, proiettandole verso il futuro. La scelta di questa evoluzione cromatica rappresenta la volontà di raccontare una continua crescita, dove la tradizione diventa il punto di partenza per un’estetica essenziale ma distintiva. L’iconico blu di Empoli si fonde con il nero in una raffinata sfumatura, dando vita a una costruzione cromatica dinamica ed elegante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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