Il disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato il 23 giugno 2026, modifica la legge sulla caccia n. 157 del 1992. La nuova normativa è considerata in contrasto con alcuni principi costituzionali. La legge introduce modifiche che riguardano le modalità di esercizio dell’attività venatoria e le aree di tutela. La discussione sulla compatibilità con la Costituzione è stata sollevata durante il dibattito parlamentare.

Il testo del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato il 23 giugno 2026, recante modifiche alla vigente legge sulla caccia (la n. 157 del 1992), e ancora in corso di esame dal Parlamento, si caratterizza per aver ampliato gli ambiti dell’attività venatoria di carattere ricreativo, e per aver dimostrato una totale insensibilità per le sofferenze inflitte alla fauna selvatica e in particolare all’ avifauna. E ciò non ostante la legge costituzionale n. 1 del 2022 avesse introdotto nell’art. 9 Cost., come principio fondamentale, la “tutela degli animali”. L’ampliamento degli ambiti dell’attività venatoria a fini ricreativi è perseguita, innanzitutto, con l’apertura alla caccia delle “aree e dei territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova legge sulla caccia è in palese contrasto con la Costituzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Se passa la nuova legge sulla caccia si potrà sparare in spiaggia: la denuncia delle associazioni animalisteUn emendamento approvato in commissione al Senato permette di autorizzare la caccia nel demanio marittimo.

La nuova legge sulla caccia domani al Senato: cosa cambia se passa e a quali animali sarà legale sparareDomani il testo della legge sulla caccia arriverà in aula al Senato, dopo quasi un anno in commissione.

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Nuovo Decreto Sicurezza (legge n. 54 del 24 aprile 2026) : il parere critico del Consiglio Superiore di Magistratura; La nuova legge elettorale a metà del guado; La Rete contro la legge elettorale: Già pronti decine di ricorsi.

Fai sentire la tua voce, ora. Firma la petizione rivolta al Presidente Mattarella #NOMELONELLUM La legge elettorale fatta su misura di Giorgia Meloni è arrivata in Aula e presto rischia di essere approvata. È una proposta che ti toglie il potere di scegliere chi r x.com

Nuova legge elettorale, come cambiano il voto e la scelta del premierIl testo passa al Senato. Tra le novità principali ci sono le liste bloccate, la stretta sui piccoli partiti e la svolta per il voto dei fuorisede ... affaritaliani.it

Colombo: Intervenga la Corte sulla nuova stretta alla sicurezza. Il garantismo a destra è finitoLa nuova legge sulla Sicurezza? A mio parere, le norme che presentano profili su cui dovrebbe pronunciarsi la Corte costituzionale sono più d’una. Gherardo Colombo, già pm di Mani Pulite, il ... repubblica.it