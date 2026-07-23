Ieri si è svolto il primo doppio allenamento stagionale a Chianciano per la squadra di calcio di Ancona, guidata da Agenore Maurizi. La sessione si è svolta in un clima più fresco rispetto ai giorni precedenti, dopo i temporali che hanno colpito le Marche e la Toscana tra martedì e mercoledì. Il presidente ha dichiarato che la squadra è pronta a vincere e che i giocatori che hanno lasciato la squadra sono stati solo ringraziati.

Ieri primo doppio allenamento a Chianciano per i dorici guidati da Agenore Maurizi e dal suo staff. Una giornata più fresca delle precedenti, dopo i forti temporali che hanno flagellato le Marche al pari della Toscana martedì e nella notte tra martedì e mercoledì. Tutti al lavoro per cominciare a fare la reciproca conoscenza. E domenica primo test amichevole contro il Monticchiello, test a cui la Curva Nord una volta di più risponderà presente: "Tutti a Chianciano, Ancona deve vincere – recita lo slogan dei tifosi sulla loro pagina Facebook –. Invitiamo tutta la tifoseria dorica a sostenere il nostro cavaliere armato sin dalle prime battute estive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La nuova Ancona a Chianciano. I dorici iniziano a fare conoscenza. Pesaresi: "Una squadra per vincere. Chi è andato via va solo ringraziato»

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