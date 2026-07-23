‘La nostra vita si è fermata’ | Andrea Dal Corso racconta il grave incidente Teresa mostra l’auto distrutta

Andrea Dal Corso e Teresa Langella hanno spiegato la loro assenza dai social, rivelando di aver vissuto un grave incidente stradale che ha fermato la loro vita. La coppia, nota per la partecipazione a Uomini e Donne, ha mostrato l’auto distrutta e ha descritto il momento come uno dei più difficili. Dopo giorni di silenzio, i due hanno condiviso la loro esperienza con i fan, senza fornire dettagli sull’incidente.

La coppia nata a Uomini e Donne spiega il motivo dell’improvvisa assenza dai social. Per giorni il silenzio sui social aveva fatto preoccupare i fan. Ora arriva la spiegazione direttamente da Andrea Dal Corso e Teresa Langella, che hanno raccontato di aver vissuto uno dei momenti più difficili della loro vita dopo un grave incidente stradale. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato una fotografia dall’ospedale, mostrando entrambe le braccia immobilizzate, mentre Teresa ha condiviso l’immagine dell’auto pesantemente danneggiata dall’impatto. “Ho passato momenti davvero difficili”. A rompere il silenzio è stato Andrea Dal Corso con un messaggio pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Paura per Andrea Dal Corso: «Ho avuto un grave incidente frontale»

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