Una settimana fa, Andrea Dal Corso, ex protagonista di programmi televisivi, ha subito un grave incidente stradale insieme alla compagna. L’uomo ha condiviso sui social network le conseguenze dell’incidente, senza fornire dettagli specifici sulla dinamica. La coppia si trovava in viaggio quando si è verificato l’incidente, che ha causato danni rilevanti ai mezzi coinvolti. Nessuna informazione su feriti o cause dell’accaduto.

Momenti di grande paura per Andrea Dal Corso. L’ex protagonista di Uomini e Donne – ma anche tentatore di una vecchia edizione di Temptation Island – ha raccontato sui social di essere rimasto coinvolto, una settimana fa, in un grave incidente stradale. A condividere le prime immagini dell’auto distrutta è stata la moglie Teresa Langella, conosciuta alla corte di Maria De Filippi, che ha spiegato il motivo del silenzio degli ultimi giorni e rassicurato i fan sulle condizioni del marito. Nonostante il forte impatto, il modello e imprenditore ha fatto sapere di stare bene, anche se dovrà affrontare un lungo periodo di recupero. Uomini e Donne, grave incidente stradale per Andrea Dal Corso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Teresa Langella e Andrea Dal Corso, grave incidente stradale per la coppia

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