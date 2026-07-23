Una donna ha dato alla luce una bambina nel giardino, sotto la luna e le stelle, vicino a un albero in fiore. La nascita è stata annunciata sui social dalla modella svedese, 37 anni, nota per aver lavorato con Victoria’s Secret. La neonata si chiama Flora Blue. La modella ha condiviso alcune foto dell’evento con i suoi follower.

Elsa Hosk è diventata mamma per la seconda volta. La supermodella svedese, 37 anni, tra i volti più celebri di Victoria’s Secret, ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Flora Blue, condividendo con i suoi milioni di follower un tenero carosello di fotografie su Instagram. Elsa Hosk è diventata di nuovo mamma. Negli scatti si vede la neonata addormentata tra le braccia della mamma, avvolta in una coperta, mentre altre immagini raccontano i primi momenti trascorsi insieme alla famiglia. Ad accompagnare il post, una tenera e poetica dedica: « La nostra piccola fata dei fiori è finalmente arrivata. Nata nel giardino, sotto la luna, le stelle e il nostro magico albero in fiore». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - «La nostra piccola fata dei fiori è finalmente arrivata. Nata nel giardino, sotto la luna, le stelle e il nostro magico albero in fiore»

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Un bacio salva l'erede miliardario: la bambina è la piccola Dea della Fortuna scesa in Terra!

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