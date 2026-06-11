La Piccola Arena Taras riapre al Parco di Lulù con la rassegna “Tamburi sotto le stelle”. Durante l’evento, saranno proiettati diversi film all’aperto. Le attività culturali all’interno del parco saranno gestite da un’associazione locale. La rassegna rappresenta il ritorno del cinema sotto le stelle nella zona. La programmazione e l’organizzazione sono state annunciate recentemente, senza specificare i titoli dei film in programma.

? Punti chiave? In Breve La Piccola Arena Taras riapre al Parco di Lulù: cinema e cultura nei Tamburi. Il Parco di Lulù in via Verdi 3A torna a essere un punto di riferimento per la comunità con la riapertura della Piccola Arena Taras, inaugurata ufficialmente nella serata del 10 giugno. Lo spazio cinematografico all’aperto, riqualificato grazie al contributo di Raffo, si prepara ad accogliere la programmazione estiva dedicata alla socialità e alla partecipazione dei cittadini di Taranto. L’iniziativa segna un momento importante per il rapporto tra il marchio Raffo e la città, un legame che ha radici storiche profonde risalenti al 1919, anno di fondazione dell’azienda proprio a Taranto. Dopo aver raggiunto una notorietà nazionale, il brand ha scelto di investire direttamente sul territorio, restituendo un luogo destinato alla cultura e al tempo alla comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema sotto le stelle: riapre la Piccola Arena Taras al Parco di Lulù

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