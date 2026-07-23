La società di pallavolo ha annunciato che parteciperà al prossimo campionato con una squadra maschile, per la prima volta nella sua storia. La formazione si aggiunge alle squadre femminili già presenti e rappresenta un ampliamento dell’attività della società. La decisione riguarda la partecipazione ufficiale a campionati di livello superiore e rafforza l’offerta sportiva a livello locale. La squadra maschile si prepara a esordire nella nuova stagione.

La New Volley Terranuova, società da sempre punto di riferimento per il movimento pallavolistico locale, ufficializza una grande novità: per la prima volta in assoluto, ai nastri di partenza del prossimo campionato ci sarà anche una prima squadra maschile. Negli anni, il club terranuovese ha costruito la propria solida reputazione grazie ai successi e alla continuità del settore femminile. La prima squadra femminile ha regalato grandi soddisfazioni, collezionando ottimi risultati stagione dopo stagione e trascinando con sé l’entusiasmo di un intero settore giovanile. Ora, però, il presidente Roberto Galassini e tutta la società ha deciso di fare il grande salto, ampliando i propri orizzonti e completando la propria offerta sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La New Volley Terranuova raddoppia: arriva anche la prima squadra maschile

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