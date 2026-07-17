asd terranuova traiana serie d i giocatori non confermati della prima squadra

Il club ASD Terranuova Traiana ha comunicato che alcuni giocatori della prima squadra non saranno confermati per la prossima stagione in Serie D. La società ha ringraziato i calciatori per il contributo durante la stagione appena conclusa. La decisione riguarda specifici componenti della rosa, senza indicare i nomi o ulteriori dettagli sui motivi. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

Arezzo, 17 luglio 2026 – ASD Terranuova Traiana saluta e ringrazia alcuni dei protagonisti della storica stagione in Serie D appena archiviata. Il Club desidera rivolgere un sentito ringraziamento ad una parte dei calciatori che, con impegno, professionalità e spirito di squadra, hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di uno storico traguardo sportivo. La stagione appena conclusa ha visto la compagine biancorossa conquistare un prestigioso sesto posto nel girone E di Serie D, sfiorando di 6 lunghezze la zona playoff, consolidando la presenza del Club nel massimo campionato dilettantistico nazionale per la quarta volta nella sua storia, la terza consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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