Oggi alle 12 al Museo della Grafica (direttore Alessandro Tosi, nella foto Del Punta) si inaugura la mostra " Racconti della montagna " che sarà in esposizione fino al 25 ottobre 2026. La montagna racconta molte storie. Tra scienza e arte, filosofia e letteratura, ogni storia svela paesaggi dell’anima, regala motivi che toccano lo spirito, la ragione, il sentimento. La montagna è geologia e paleontologia, è storia della terra e dell’uomo, sono fossili e rocce ma anche disegni, incisioni, dipinti, sculture, fotografie e video che formano una splendida stratigrafia di memorie, emozioni, affetti. Paesaggi incantati e splendide “cattedrali della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra "Racconti di montagna"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNA VIPERA TRA GLI SCARPONI!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Respiri di montagna": a Oleggio la mostra fotografica di Alessandro Gini

“Vette incantate”: si apre la mostra dedicata alla montagna nell’anno delle OlimpiadiLa mostra “Vette incantate” si terrà dal 30 maggio al 13 settembre, nell’ambito della seconda edizione di Itinerari condivisi nei Musei del Sistema...

Temi più discussi: La mostra Racconti di montagna; 'Racconti della montagna', mostra al Museo della Grafica; Roma: Racconti di luce | Un viaggio immersivo nella storia della Galleria Borghese; Nella Biblioteca comunale di Quartu una settimana di Calici Diversi, tra degustazioni guidate e salotti enogastronomici.

Racconti di fiabe/libri adiacenti? reddit

La mostra Racconti di montagnaOggi alle 12 al Museo della Grafica (direttore Alessandro Tosi, nella foto Del Punta) si inaugura la mostra Racconti ... lanazione.it

#diavolicustodi - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Da Nicolò Maja a Pinky: a Milano la mostra delle storie che insegnano a rinascereC'è chi è sopravvissuto a una tragedia familiare, chi ha sconfitto la violenza, chi continua a convivere con la malattia trasformando il dolore in una testimonianza di ... ilmessaggero.it