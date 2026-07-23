Sabato 1° agosto alle 19 si terrà l’apertura della mostra fotografica “Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita”. La rassegna è dedicata a Pasquale Bove e raccoglie immagini che documentano quarant’anni di cronaca locale, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana e i cambiamenti della città e della sua riviera. La mostra si svolge in un luogo pubblico e comprende fotografie che rappresentano eventi, persone e scene di vita raccolti nel tempo.

La memoria di una città passa anche attraverso gli occhi di chi l’ha raccontata giorno dopo giorno. È questo il senso di “Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita”, la mostra fotografica dedicata a Pasquale Bove che inaugurerà sabato 1° agosto alle 19.30 al Palazzo del Fulgor e resterà aperta fino al 20 settembre. L’esposizione rappresenta il primo risultato pubblico dell’acquisizione dell’archivio fotografico di Bove da parte della Biblioteca Gambalunga, resa possibile nel 2026 grazie al finanziamento del Ministero della Cultura nell’ambito del progetto Strategia Fotografia 2025. Un patrimonio di straordinario valore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La memoria della Riviera. Quarant’anni di cronaca

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