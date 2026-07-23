L’Università LUMSA si mantiene in testa tra gli Atenei non statali di medie dimensioni secondo la Classifica Censis 2026-2027, con un punteggio di 89,2. La classifica valuta vari aspetti delle università italiane, tra cui qualità dell’offerta formativa e soddisfazione degli studenti. Palermo si distingue per un percorso di crescita e di eccellenza, contribuendo a rafforzare la posizione dell’ateneo in questa categoria.

L’Università LUMSA si conferma ancora una volta prima tra gli Atenei non statali di medie dimensioni nella Classifica Censis delle Università Italiane 2026-2027, ottenendo un punteggio di 89,2. Un riconoscimento che premia la qualità dell’offerta formativa, l’attenzione agli studenti e gli investimenti realizzati negli ultimi anni per rafforzare i servizi, l’innovazione e l’internazionalizzazione. Da ventisei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luiss al primo posto tra i grandi atenei non statali nella classifica Censis per il terzo anno consecutivoLa classifica Censis 2026 conferma la Luiss Guido Carli come la migliore università non statale di grandi dimensioni in Italia, risultato che si...

Classifica Censis delle Università, Padova (91,2) e Bologna (87,8) guidano i mega atenei statali. La Sapienza di Roma sale al terzo posto superando Pisa. I datiIl Censis ha pubblicato la classifica delle università italiane per l'anno accademico 2026-2027.

Temi più discussi: La LUMSA si conferma al vertice della classifica Censis tra gli Atenei non statali di medie dimensioni. Palermo protagonista di un percorso di crescita e di eccellenza; XXVI Classifica Censis delle Università: LUMSA prima anche nel 2026 tra gli Atenei non statali di medie dimensioni; La Classifica Censis delle Università italiane: edizione 2026/2027; Lumsa prima tra gli atenei non statali medi nella classifica Censis 2026-2027.

Classifica Censis 2026-2027: l’Università LUMSA si conferma prima in Italia e guida l’eccellenza in Sicilia dlvr.it/TTfhY8 x.com

Classifica Censis 2026-2027: l’Università LUMSA si conferma prima in Italia e guida l’eccellenza in SiciliaL'Università LUMSA si conferma ancora una volta prima tra gli Atenei non statali di medie dimensioni nella Classifica Censis delle Università Italiane 2026-2027, ottenendo un punteggio di 89,2. ilsicilia.it

Lumsa prima tra gli atenei non statali medi nella classifica Censis 2026-2027La valutazione si basa su sei indicatori principali: servizi, borse di studio, strutture, comunicazione e servizi digitali, internazionalizzazione e occupabilità ... palermotoday.it