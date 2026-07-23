La lotta tra FdI e Fi sulle intercettazioni non finisce | il dl Giustizia in Aula senza il mandato dei relatori

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il decreto Giustizia e immigrazione arriverà in aula al Senato senza il mandato dei relatori. La disputa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sulle intercettazioni, legata all’estensione del loro utilizzo, non è stata risolta. La contrapposizione politica su questo punto mantiene il nodo aperto, impedendo di definire un accordo formale sui contenuti del decreto.

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Il nodo politico dell’estensione delle intercettazioni a strascico non viene sciolto, la contrapposizione tra Fratelli d’Italia e Forza Italia è tutta lì, ancora da dirimere, e così il decreto Giustizia e immigrazione andrà in aula al Senato senza il mandato dei relatori. Non c’è pace nell’iter di un pacchetto di misure che dovrà passare al vaglio del Parlamento e andrà convertito in legge entro l’ 11 agosto. In commissione Affari costituzionali e Giustizia è stato preso atto dell’impossibilità di concludere le votazioni degli emendamenti – oltre 500 quelli depositati – e si è così arrivati alla sconvocazione delle sedute previste prima del week end. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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