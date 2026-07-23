Il decreto Giustizia e immigrazione arriverà in aula al Senato senza il mandato dei relatori. La disputa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sulle intercettazioni, legata all’estensione del loro utilizzo, non è stata risolta. La contrapposizione politica su questo punto mantiene il nodo aperto, impedendo di definire un accordo formale sui contenuti del decreto.

Il nodo politico dell’estensione delle intercettazioni a strascico non viene sciolto, la contrapposizione tra Fratelli d’Italia e Forza Italia è tutta lì, ancora da dirimere, e così il decreto Giustizia e immigrazione andrà in aula al Senato senza il mandato dei relatori. Non c’è pace nell’iter di un pacchetto di misure che dovrà passare al vaglio del Parlamento e andrà convertito in legge entro l’ 11 agosto. In commissione Affari costituzionali e Giustizia è stato preso atto dell’impossibilità di concludere le votazioni degli emendamenti – oltre 500 quelli depositati – e si è così arrivati alla sconvocazione delle sedute previste prima del week end. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La lotta tra FdI e Fi sulle intercettazioni non finisce: il dl Giustizia in Aula senza il mandato dei relatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REFERENDUM GIUSTIZIA, ANTONIO DI PIETRO CONTRO GRATTERI: OFFENSIVO E FALSO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giustizia, scontro FdI-Fi al vertice con Nordio: gli azzurri chiedono uno sprint sulle riforme, i meloniani fanno muro

Intercettazioni, niente accordo tra FdI e Fi: l'”emendamento Melillo” per ora non si vota. E i 5 stelle rilanciano con un ddlNessun accordo tra FdI e Fi sulle intercettazioni, l'”emendamento Melillo” non sarà votato.

Temi più discussi: Preferenze, nuovo round al Senato. Scontro FdI-FI sulla giustizia; Borsellino, scontro Conte-FdI sull’eredità morale. Arianna Meloni: Dobbiamo la verità ai figli; Iran. Terzi (FdI): Rajavi lotta contro Stato terrorista; Antimafia, Forza Italia ora sfida Fdi: No alle intercettazioni a strascico.

#Iran: Terzi (FdI), Rajavi lotta contro Stato terrorista Roma, 17 lug. (LaPresse) - Madame Rajavi, Presidente eletta del Consiglio della Resistenza Iraniana, è uno straordinario faro di libertà, democrazia, volontà di parità e pluralismo. x.com

L'eredità di Borsellino, alta tensione tra FdI e M5sOpposizioni che gridano al furto della memoria. E meloniani che, a testuggine a protezione di Chiara Colosimo, in prima linea per scrivere quella verità che manca da 34 anni sulla strage di via D' ... ansa.it

Antimafia, Forza Italia ora sfida Fdi: No alle intercettazioni a strascicoROMA Neanche il tempo di allentare l'adrenalina e la tensione per l'affaire preferenze che il centrodestra torna ad allacciare le cinture in Parlamento. Si balla. E non si ... ilmessaggero.it