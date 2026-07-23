La leva dell’integrazione per il futuro delle costruzioni

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio sta lavorando su un ponte in costruzione, con i ferri di armatura che emergono dal cemento ancora fresco. Accanto, un’impresa edile sta montando una struttura prefabbricata, mentre altri operai si preparano per il turno successivo. La scena si svolge in un cantiere aperto, dove si concentrano le attività di realizzazione di un nuovo edificio. È in questo contesto che si riflette sulla futura capacità del settore di integrare nuove tecnologie e manodopera.

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"C’è una domanda che dovrebbe interrogare tutti, non solo chi opera nel settore delle costruzioni: chi costruirà l’Italia dei prossimi vent’anni? Da sindacalista che ogni giorno incontra lavoratrici, lavoratori e imprese, vedo una contraddizione evidente. Da una parte le aziende faticano sempre più a trovare personale qualificato, dall’altra continuiamo a raccontare l’edilizia come un settore del passato, fatto solo di fatica e sacrificio. Eppure oggi i cantieri sono luoghi in cui si investe in tecnologie, sostenibilità, digitalizzazione e competenze. È questa l’immagine che dobbiamo restituire ai giovani se vogliamo affrontare davvero il tema del ricambio generazionale ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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