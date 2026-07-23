la guerra replay di trump nel golfo

Gli Stati Uniti hanno intensificato i bombardamenti nel Golfo con l’obiettivo di spingere l’Iran a negoziare un accordo. La strategia richiama quella adottata cinque mesi fa, con l’intento di esercitare pressione militare sulla regione. La campagna si concentra su obiettivi strategici, senza specificare dettagli sulle strutture colpite. La mossa segue un aumento delle tensioni tra le parti e mira a influenzare le decisioni di Teheran nel contesto delle negoziazioni internazionali.

L’obiettivo della nuova campagna di bombardamenti americani contro l’Iran sembra lo stesso di cinque mesi fa: convincere Teheran a negoziare un accordo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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