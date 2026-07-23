La Garbatella si anima sulle note di Tchaikovsky | due serate imperdibili tra musica ed emozioni

Nella Garbatella si svolgono due serate dedicate a Tchaikovsky, inserite nel festival “La Musica è una cosa Meravigliosa”. L’evento è promosso con il supporto di INPS e di una fondazione culturale. Il festival, parte dell’estate romana, prevede concerti tra musica e emozioni. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico e coinvolge artisti e pubblico. La programmazione comprende esibizioni dal vivo e attività correlate, con attenzione alla promozione culturale e alla partecipazione popolare.

In collaborazione con INPS e Fondazione Roma, il festival “La Musica è una cosa Meravigliosa” è uno dei protagonisti dell’estate romana. Il programma del festival passa in rassegna opere intramontabili performate da giovanissimi direttori notoriamente under 35, con l’obiettivo di portare in uno dei quartieri più caratteristici della Capitale dei classici senza tempo. Dal 25 giugno al 7 agosto, presso lo storico Palazzo Mazzoni, il festival ha portato e porterà in scena numerose rappresentazioni di celebri compositori quali Mozart, Beethoven o Hadyn per un totale di quattordici concerti. Come riportato da Roma Today, il 23 e il 24 luglio 2026 alle ore 20:30, alla Garbatella il protagonista sarà il genio della musica classica russa Tchaikovsky. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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