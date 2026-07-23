Durante la gara di cavalli a San Siro, il fantino noto come Dettori è stato battuto a causa di una partenza irregolare. La competizione ha attirato molti spettatori, poiché rappresentava anche un addio temporaneo alle piste italiane ed europee prima di trasferirsi negli Stati Uniti. La partenza irregolare ha portato a un risarcimento danni, che ha coinvolto le parti interessate nel contesto della corsa.

Quella non fu una domenica come le altre per gli appassionati di ippica. In tanti si ritrovarono all’ Ippodromo di San Siro per rendere omaggio a una leggenda che stava dando il suo arrivederci alle piste italiane ed europee per “emigrare” temporaneamente negli States. Stiamo parlando di sir Lanfranco “Frankie” Dettori, il leggendario fantino milanese di nascita che in carriera ha inanellato una serie incredibile di successi. Il 15 ottobre 2023 montò in sella al purosangue Noble Title con l’obiettivo di aggiudicarsi il premio Omenoni, ma fu battuto da Best Flying e dal collega francese Hugo Boutin. Poco male per Dettori, che, dopo aver partecipato pure al successivo Gp del Jockey Club (arrivando quarto), si consegnò all’abbraccio dei fan: "Non si vince sempre e io oggi sono qui perché è qui che ho cominciato, 36 anni fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La gara di cavalli a San Siro. La leggenda Dettori battuta con una partenza irregolare. Scatta il risarcimento danni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IPPODROMO SAN SIRO: AL VIA LA STAGIONE PRIMAVERILE DEL GALOPPO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Irama si prepara a San Siro: “Non è un traguardo né un punto di partenza, è una grande festa. Sanremo? Solo con la canzone giusta” – Intervista

Monza, operata di cancro al seno per un ritardo diagnostico: scatta il risarcimento dei danni per una 42enneUna donna di 42 anni, residente in Monza, è stata operata di cancro al seno a causa di un ritardo nella diagnosi.

Argomenti più discussi: La gara di cavalli a San Siro. La leggenda Dettori battuta con una partenza irregolare. Scatta il risarcimento danni; Prende il via la nuova era dell'ippica varesina: serata memorabile; Gianni Govoni, chi è il papà famoso di Gabriele di Temptation Island 2026: carriera e vita privata; Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur.