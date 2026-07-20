Una donna di 42 anni, residente in Monza, è stata operata di cancro al seno a causa di un ritardo nella diagnosi. La mammografia iniziale aveva evidenziato un nodulo, con un controllo programmato dopo un anno, ma l'intervento è stato effettuato troppo tardi. La donna ha ottenuto un risarcimento danni, dopo aver presentato un ricorso legale. La vicenda riguarda il mancato intervento tempestivo e la conseguente diagnosi tardiva.

Monza, 20 Luglio 2026 - Si era sottoposta ad una mammografia che aveva rivelato un nodulo al seno e prescritto un controllo dopo un anno, ma a distanza di 12 mesi, nel marzo 2020, la massa era raddoppiata e l'esame istologico eseguito a seguito dell'ecografia aveva evidenziato un carcinoma maligno, con successivo intervento chirurgico di mastectomia, chemioterapia e radioterapia. Per questo ritardo diagnostico che ha cambiato la vita di una 42enne brianzola il Tribunale civile di Monza ha condannato al pagamento di un risarcimento dei danni di 104mila euro il medico che nel febbraio 2019 aveva eseguito la mammografia insieme alla struttura sanitaria privata del capoluogo ligure dove il professionista lavorava come consulente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, operata di cancro al seno per un ritardo diagnostico: scatta il risarcimento dei danni per una 42enne

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