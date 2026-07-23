Ducati ha celebrato il suo centenario in piazza Maggiore, tornando nel luogo di origine. L’evento si è svolto durante la proiezione del primo capitolo di Matrix, con l’installazione di ‘Sotto le stelle del cinema’. La Casa motociclistica ha annunciato che le celebrazioni continueranno toccando i principali luoghi simbolo di Bologna. La festa ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a un evento speciale nel centro storico della città.

Bologna, 23 luglio 2026 - Ducati spegne cento candeline tornando dove tutto è cominciato, in piazza Maggiore. ‘Sotto le stelle del cinema’, in occasione della proiezione del primo capitolo di Matrix, la Casa motociclistica ha annunciato le celebrazioni del centenario, che toccheranno i luoghi simbolo di Bologna. Oggi la sede è a Borgo Panigale, ma le origini sono da ricercarsi nel cuore della città. “I fratelli Ducati fabbricavano apparecchi radiofonici - ricorda lo scrittore Enrico Brizzi, voce narrante del podcast in realizzazione con Chora Media - In un certo senso facevano viaggiare le persone ancora prima di mettere un motore su due ruote attraverso le onde radio ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Ducati festeggia i 100 anni in piazza Maggiore ‘Sotto le stelle del cinema’

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