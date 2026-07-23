La difesa del Napoli mette paura Il rimedio Gatti ancora di più

La difesa del Napoli si trova sotto i riflettori dopo che si è diffusa la voce di un possibile arrivo di Gatti, considerato un rinforzo per la linea difensiva. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori, dato che la trattativa non era prevista. La voce si è diffusa rapidamente, alimentando discussioni sulle strategie di mercato della squadra. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

“You cannot be serious”. Ma davvero Massimiliano Allegri vuole Gatti come rinforzo per la difesa del Napoli? Avrebbe detto John McEnroe: “You cannot be serious”. Non sappiamo se sia più inquietante il modo in cui gli azzurri hanno subito tre gol dall’Arezzo o il fatto che un giorno sì e l’altro pure nelle cronache di mercato compare il nome del difensore che Spalletti alla Juventus ha messo in naftalina e che oggi come oggi probabilmente nemmeno il Frosinone riprenderebbe con sé. E quindi: perché il Napoli si è fissato con lui? Pare che piaccia ad Allegri. La Gazzetta lo definisce un fedelissimo di Max. L’inquietudine cresce. La Gazza scrive anche di Solet. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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