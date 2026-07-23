Due mesi senza stipendio e le tombe che restano scoperte al cimitero. La situazione è sempre più critica per i dipendenti della società che, in appalto, gestisce i servizi del camposanto cittadino per conto del Comune. I cittadini da tempo lanciano l’allarme e gli uffici del municipio ora si sono attivati per richiamare formalmente l’azienda al rispetto del contratto. Pena la rescissione anticipata e la rimessa a gara del servizio. La cooperativa non rispetterebbe tutti gli accordi stabiliti dal capitolato. "A noi, come ad altri utenti, non hanno fornito una lastra di marmo per chiudere i colombai - racconta Rosa Turano -. E, se le fornisce, sono già rotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La crisi del cimitero di Paderno. Lavoratori senza paga da due mesi

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