Per la prima volta, Milano entra tra le prime tre posizioni della classifica delle 50 migliori pizzerie d’Italia 2026, lasciando Napoli al terzo posto. La graduatoria valuta le pizzerie sulla base di criteri di qualità e innovazione. La tradizionale supremazia del Sud, in particolare della Campania, si è frammentata con questa novità. La classifica si basa su valutazioni di esperti e recensioni di clienti. La notizia si diffonde tra gli appassionati di pizza e ristorazione.

Per anni, quando si parlava di pizza italiana, la mappa sembrava avere un punto fermo: il Sud, e in particolare la Campania, come centro indiscusso della tradizione. La classifica d i 50 Top Pizza Italia 2026 racconta però una storia diversa: il titolo di migliore pizzeria d’Italia questa volta attraversa il Paese e arriva a Milano. A conquistare il primo posto è Confine, il locale milanese firmato da Francesco Capece e Mario Ventura, premiato durante la cerimonia al Teatro Manzoni di Milano. La vittoria di Milano non cancella il peso della Campania, che resta la regione più rappresentata nella guida con oltre cento locali selezionati. Al secondo posto, infatti, a pari merito, troviamo I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle 50 migliori pizzerie d’Italia 2026: per la prima volta c’è Milano sul podio, Napoli solo terza

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La classifica dei locali di MILANO | Operazione NAS

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