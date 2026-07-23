A giugno, gli agenti dell’Ice hanno arrestato 43.318 persone, secondo l’ultimo rapporto dell’Immigration and Customs Enforcement. Questo numero rappresenta un record mensile e conferma che le operazioni anti-immigrazione sono continuate senza interruzioni. La strategia si è concentrata anche nel garantire protezione agli agenti coinvolti, con misure di scudo e tutela legale. I raid di quest’ultimo periodo sono stati più numerosi rispetto ai mesi precedenti.

Quarantatremilacentodiciotto. Sono le persone arrestate dagli agenti dell’ Ice nello scorso mese di giugno. Il dato è contenuto nell’ultimo rapporto pubblicato dall’“ Immigration and Customs Enforcement ” e mostra come i raid anti-immigrati non siano per nulla diminuiti negli ultimi mesi. Anzi: giugno 2026 è stato il mese con il maggior numero di arresti da quando, nel gennaio 2025, Donald Trump è entrato alla Casa Bianca. Sono anche in preparazione misure che renderanno più difficile denunciare quegli agenti dell’immigrazione responsabili di violenze. È questo il senso di un memo arrivato sui tavoli di tutti gli uffici dell’Fbi del Paese, e che rischia di dare mano ancora più libera ad abusi e violazioni dei diritti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La carta di Trump per il midterm: record di arresti per l’Ice e scudo per i suoi agenti. Così è cambiata la strategia dell’anti-immigrazione

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