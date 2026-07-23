La campagna abbonamenti della Juve va a gonfie vele | superata la quota della scorsa stagione Domani l’ultimo giorno

Da juventusnews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna abbonamenti della Juventus ha superato i 19.200 abbonamenti della scorsa stagione. Domani si chiude la raccolta.

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di Francesco Spagnolo La campagna abbonamenti della Juve va a gonfie vele. La quota di 19.200 tessere della scorsa stagione è stata superata. E domani è l’ultimo giorno. Un segnale forte, chiaro e pieno d’entusiasmo. La campagna abbonamenti della Juve per la nuova stagione si avvia verso la conclusione mettendo a segno un risultato di grande impatto: superata quota 19.200 tessere, il dato complessivo registrato al termine della scorsa annata. Un traguardo non da poco, che testimonia ancora una volta il legame indissolubile tra il popolo bianconero e la squadra. Fin dai primi giorni di apertura delle vendite, i ritmi sono stati sostenuti. La risposta dei tifosi è stata immediata, spinta dalla voglia di ripartire, di vivere da vicinissimo le emozioni dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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