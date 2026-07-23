La Bce lascia i tassi invariati

Notizia in breve

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di non modificare i tre tassi di interesse di riferimento. La decisione è stata comunicata oggi e si basa sulle condizioni economiche attuali. La BCE ha confermato l’intenzione di monitorare costantemente la situazione per eventuali aggiustamenti futuri. Non sono stati forniti dettagli sui livelli specifici dei tassi. La decisione segue le recenti analisi sulla crescita economica e sull’inflazione nell’area euro.