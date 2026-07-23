La Bce lascia i tassi invariati
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di non modificare i tre tassi di interesse di riferimento. La decisione è stata comunicata oggi e si basa sulle condizioni economiche attuali. La BCE ha confermato l’intenzione di monitorare costantemente la situazione per eventuali aggiustamenti futuri. Non sono stati forniti dettagli sui livelli specifici dei tassi. La decisione segue le recenti analisi sulla crescita economica e sull’inflazione nell’area euro.
FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2,25%, al 2,40% e al 2,65%, rispettivamente. “Le prospettive per i prezzi dell'energia, benchè altamente variabili, si collocano al momento su livelli prossimi allo scenario di base delle proiezioni formulate a giugno dagli esperti dell'Eurosistema e ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente – spiega la Bce in una nota -. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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