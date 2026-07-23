La Bce lascia i tassi invariati al 2,25 per cento ma c’è poco da gioire L’impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno

Notizia in breve

La Banca centrale europea ha mantenuto i tassi di interesse al 2,25 per cento, senza variazioni rispetto alla riunione di giugno. La banca ha dichiarato che l’effetto dello shock energetico deve ancora manifestarsi completamente. La decisione è in linea con le aspettative del mercato, che prevedevano stabilità dopo l’aumento di 25 punti base di giugno.