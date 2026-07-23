La Bce lascia i tassi invariati al 2,25 per cento ma c’è poco da gioire L’impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno
La Banca centrale europea ha mantenuto i tassi di interesse al 2,25 per cento, senza variazioni rispetto alla riunione di giugno. La banca ha dichiarato che l’effetto dello shock energetico deve ancora manifestarsi completamente. La decisione è in linea con le aspettative del mercato, che prevedevano stabilità dopo l’aumento di 25 punti base di giugno.
La Banca centrale europea mantiene i tassi d’interesse invariati, in linea con le attese del mercato, dopo il rialzo di 25 punti base deciso nella riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta così al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%. Il motivo dei tassi invariati. Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio direttivo, l’Eurotower sottolinea che il contesto resta caratterizzato da un’elevata incertezza, legata soprattutto alle tensioni geopolitiche e ai loro possibili effetti sull’inflazione. « L’impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora... 🔗 Leggi su Open.online
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La Bce lascia, come da attese, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, avvisa Fr x.com
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