La Bce lascia i tassi invariati al 2,25 per cento ma c’è poco da gioire L’impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Banca centrale europea ha mantenuto i tassi di interesse al 2,25 per cento, senza variazioni rispetto alla riunione di giugno. La banca ha dichiarato che l’effetto dello shock energetico deve ancora manifestarsi completamente. La decisione è in linea con le aspettative del mercato, che prevedevano stabilità dopo l’aumento di 25 punti base di giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Banca centrale europea mantiene i tassi d’interesse invariati, in linea con le attese del mercato, dopo il rialzo di 25 punti base deciso nella riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta così al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali  al 2,65%. Il motivo dei tassi invariati. Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio direttivo, l’Eurotower sottolinea che il contesto resta caratterizzato da un’elevata incertezza, legata soprattutto alle tensioni geopolitiche e ai loro possibili effetti sull’inflazione. « L’impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora... 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gli impatti della crisi mediorientale sul settore manifatturiero

Video Gli impatti della crisi mediorientale sul settore manifatturiero

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bce: tassi al 2,25% tra shock energetico e timori sull’inflazione

Panetta (Bankitalia): Shock energetico richiede di ricalibrare azione Bce sui tassiIl governatore di Bankitalia ha affermato che lo shock energetico potrebbe richiedere un aggiustamento della strategia della Bce sui tassi di...

Temi più discussi: BCE, per gli economisti Lagarde terminerà il suo mandato; L'embargo marittimo mette la BCE in una posizione scomoda; Borse Ue in calo. Milano maglia nera tocca -2% con St; Epta, nuovo contratto integrativo: oltre 5.500 euro di valore economico, tutele per i lavoratori, borse di studio e bonus nascita. Il più consistente in provincia di Belluno.

la bce lascia iLa Bce lascia invariati i tassi d'interesseOggi il consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di lasciare invariati i tre tassi di riferimento: quello sui depositi resta al 2,25 per cento, il rifinanziamento principale al ... ilfoglio.it

la bce lascia iLa Bce lascia i tassi invariati: incertezza elevata, lo shock energetico deve ancora manifestarsiLa Bce lascia, come da attese, i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web