La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. La decisione arriva in un momento di incertezza legata alle evoluzioni del settore energetico. La presidente della Bce ha sottolineato la necessità di adottare un atteggiamento prudente, considerando i rischi legati alla disponibilità di energia e alla crescita economica generale. La politica monetaria rimane stabile mentre si monitorano le condizioni di mercato.

La Banca centrale europea mantiene invariata la propria politica monetaria e sceglie la prudenza in una fase caratterizzata da forti incertezze economiche. Al termine della riunione del Consiglio direttivo, l’Eurotower ha confermato il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,65%, dopo il rialzo deciso nello scorso mese di giugno. La decisione era ampiamente attesa dai mercati, ma il messaggio lanciato da Francoforte è chiaro: gli effetti dello shock energetico legato alle tensioni geopolitiche devono ancora manifestarsi pienamente sull’inflazione e sulla crescita dell’Eurozona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Bce congela i tassi: pesa l’incognita energia, Lagarde resta prudente

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