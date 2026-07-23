Kylie Jenner ha presentato Mood Stone, una nuova linea di profumi composta da tre fragranze diverse, ciascuna associata a una personalità distinta. I tre flaconi sono stati progettati per sembrare pietre preziose, con dettagli scintillanti e forme geometriche. La linea si inserisce nel suo universo di fragranze, già arricchito da altre collezioni, e punta a offrire un’esperienza sensoriale varia attraverso le sue nuove creazioni.

Kylie Jenner sta per entrare ufficialmente nella sua fragrance wardrobe era. Dopo aver costruito l’universo di Cosmic tra vaniglia, ambra e packaging futuristici, Kylie Cosmetics ha annunciato Mood Stone, una nuova collezione composta da tre profumi diversi, ognuno pensato per raccontare un mood, una storia e probabilmente anche una versione differente della propria personalità. Per il momento il brand ha scelto la strategia del soft launch misterioso: poche informazioni, tre flaconi scultorei e un post Instagram abbastanza aesthetic da mandare immediatamente FragranceTok in modalità investigazione. Mood Stone non è un solo profumo, ma un’intera fragrance wardrobe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Kylie Jenner lancia Mood Stone: tre nuovi profumi, tre personalità e flaconi che sembrano pietre preziose

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