Kulusevski può tornare in Serie A | la destinazione

Notizia in breve

Dejan Kulusevski, 26 anni, attualmente gioca nel Tottenham, potrebbe tornare in Serie A dopo quattro anni. La sua possibile destinazione non è ancora stata ufficializzata. Il giocatore ha cittadinanza macedone e svedese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o club interessati. La situazione rimane in fase di valutazione, senza conferme ufficiali.