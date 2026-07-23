Kulusevski può tornare in Serie A | la destinazione
Dejan Kulusevski, 26 anni, attualmente gioca nel Tottenham, potrebbe tornare in Serie A dopo quattro anni. La sua possibile destinazione non è ancora stata ufficializzata. Il giocatore ha cittadinanza macedone e svedese. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o club interessati. La situazione rimane in fase di valutazione, senza conferme ufficiali.
Il 26enne svedese con cittadinanza macedone indossa attualmente la maglia del Tottenham: cambia il suo futuro. A distanza di quattro anni, Dejan Kulusevski potrebbe tornare in Serie A. L’esterno svedese con cittadinanza macedone, che in molti ricordano per le sue esperienza all’Atalanta, al Parma e alla Juventus, indossa attualmente la maglia del Tottenham dove però fatica a mettersi in mostra e a dimostrare il suo enorme potenziale. Dejan Kulusevski – Calciomercato.it Adesso – secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – il suo nome sarebbe finito sul taccuino della Fiorentina che cerca un esterno offensiva proprio come Kulusevski. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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